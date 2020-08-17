"Рубин" перехватил трансферную цель "Краснодара"

"Рубин" объявил о переходе бывшего защитника "Крыльев Советов" Георгия Зотова.

Стороны заключили контракт, рассчитанный до конца текущего сезона. 30-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался казанскому клубу бесплатно.

Левый фулбек будет выступать за новую команду под 31-м номером.

Ранее сообщалось, что Зотова хочет заполучить "Краснодар", но "Рубин" оказался более удачливым в переговорах.

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за "Оренбург", сыграл 22 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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