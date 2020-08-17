"Рубин" перехватил трансферную цель "Краснодара"
"Рубин" объявил о переходе бывшего защитника "Крыльев Советов" Георгия Зотова.
Стороны заключили контракт, рассчитанный до конца текущего сезона. 30-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался казанскому клубу бесплатно.
Левый фулбек будет выступать за новую команду под 31-м номером.
Ранее сообщалось, что Зотова хочет заполучить "Краснодар", но "Рубин" оказался более удачливым в переговорах.
В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за "Оренбург", сыграл 22 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Не пропустите: "Рубин" подписал экс-голкипера "Локомотива". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22