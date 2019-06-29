"Рубин" перехватил трансферную цель "Зенита"

Хавбек "Оренбурга" Алексей Сутормин находится в шаге от перехода в "Рубин", утверждают российские СМИ.

25-летнего футболиста долго связывали с "Зенитом". Сообщалось, что "сине-бело-голубые" сделали полузащитнику конкретное предложение.

Однако в ситуацию вмешался казанский клуб. Для завершения сделки игроку осталось пройти медобследование.

Рыночная стоимость Сутормина - 3,5 миллиона евро. В минувшем сезоне он забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 31 матче за "Оренбург".

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