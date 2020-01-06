"Рубин" переманил талантливого воспитанника "Спартака"

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"Рубин" переманил талантливого воспитанника "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Солтмурад Бакаев подписал контракт с казанским "Рубином", сообщает журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.

По данным источника, соглашение между футболистом и казанцами будет действовать до лета 2025 года. Хавбек перейдет в "Рубин" ближайшим летом, когда у него завершится контракт с "красно-белыми". Таким образом, "Рубин" подпишет игрока практически бесплатно, заплатив за него лишь определенную компенсацию за вклад в воспитание молодого футболиста.

20-летний Бакаев является воспитанником "Спартака". Всего за московский клуб он провел три матча. Сыграл один на за юношескую сборную России U18.

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