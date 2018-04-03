"Рубин" перевел своего футболиста на работу в отдел кадров
Полузащитник "Рубина" Ильзат Ахметов рассказал, что клуб решил переквалифицировать его в кадровика, так как он отказался подписывать новый контракт.
Напомним, что некоторое время назад МАУ "ФК "Рубин" перерегистрировался на ООО "ФК "Рубин". Все футболисты заключили новые соглашения, кроме Ахметова.
"Рубин" меня отзаявил. Вчера я явился на работу. Генеральный директор МАУ "Рубин" Рустам Саяхов сказал приходить завтра, служба безопасности выгнала меня с базы. Я просил предоставить письменные инструкции, но моё обращение проигнорировали.
Сегодня я снова пришёл к Саяхову. Он направил меня в отдел кадров, где мне вручили письмо, датированное вчерашним днем. В нём от меня требовалось на следующий день, то есть сегодня, явиться в отдел кадров. Стали настаивать, чтобы я расписался в получении письма.
Я отказался, поскольку уже выполнил требование, содержавшееся в письме. В этот момент я сидел в отделе кадров клуба. Стал требовать, чтобы мне дали инструкции: что мне делать. Я хочу тренироваться и выполнять свою работу.
Вместо этого мне было сказано, что теперь моё место за столом в отделе кадров. После этого пришли какие-то люди и составили акт: что сегодня, 3 апреля, сидя в отделе кадров, я отказался расписаться в получении распоряжения о том, что в этот же день, 3 апреля, я должен явиться сюда.
Очевидно, ФК "Рубин" оказывает на меня психологическое давление и не даёт мне выполнять свою трудовую деятельность. Я намерен и далее требовать предоставить мне возможность работу, предусмотренную трудовым договором.
Кроме того, я намерен официально обратиться в ФК "Рубин" с требованием о прекращении нарушения моих трудовых прав, которое выражается в фактическом лишении меня возможности трудиться, а также в исключении меня из заявки на сезон. Затем буду обращаться с заявлением в РФС", - приводят слова Ахметова российские СМИ.
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