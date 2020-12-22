"Рубин" планирует избавиться от швейцарского хавбека
Полузащитник "Рубина" Дарко Йевтич близок к уходу из казанского клуба, утверждает Metaratings.
По информации источника, 27-летний швейцарец с высокой долей вероятности сменит команду, чтобы освободить место в заявке для нового легионера.
"Рубин" уже подписал японского хавбека Мицуки Сайто и теперь должен убрать из состава другого иностранца, чтобы его заявить.
Йевтич выступает за казанцев с января 2020 года, сыграл 28 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Не пропустите: Слуцкий прокомментировал переход в "Рубин" японца Сайто. | http://soccernews.ru
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