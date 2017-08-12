"Рубин" планирует расстаться с рядом игроков

"Рубин" может продать нескольких легионеров, сообщают российские СМИ.

Речь идет о Алексе Сонге, Жонатасе, Карлосе Самбрано, Максиме Листьенне, Рубене Рочина и Серхио Санчесе.

Отмечается, что "Рубин" планируют выручить с продажи каждого футболиста хоть какие-то средства, чтобы они не ушли бесплатно и не иметь проблем с финансовым фэйр-плеем.

Читайте также: "Рубин" заинтересован в возвращении Бухарова. | http://soccernews.ru