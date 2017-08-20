"Рубин" планирует заполучить двух хавбеков "Зенита"

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"Рубин" планирует заполучить двух хавбеков "Зенита"Казанский "Рубин" до закрытия текущего трансферного окна планирует заполучить сразу двух полузащитников питерского "Зенита".

Как информирует издание Реальное время, тренерский штаб клуба из Татарстана заинтересован в услугах Кристиана Нобоа и Александра Ерохина. Первого "Рубин" рассчитывает взять в аренду, а со вторым - подписать полноценный контракт.

Напомним, также "Рубин" интересуется ганским форвардом. | soccernews.ru

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