"Рубин" планирует заполучить двух хавбеков "Зенита"

Казанский "Рубин" до закрытия текущего трансферного окна планирует заполучить сразу двух полузащитников питерского "Зенита".

Как информирует издание Реальное время, тренерский штаб клуба из Татарстана заинтересован в услугах Кристиана Нобоа и Александра Ерохина. Первого "Рубин" рассчитывает взять в аренду, а со вторым - подписать полноценный контракт.

Напомним, также "Рубин" интересуется ганским форвардом. | soccernews.ru