"Рубин" победил "Тамбов", несмотря на очередной гол Мелкадзе

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"Рубин" победил "Тамбов", несмотря на очередной гол Мелкадзе

В рамках 12-го тура РПЛ "Рубин" в родных стенах обыграл "Тамбов" со счётом 2:1.

Казанцы свои голы забили в первом тайме - отличились Игорь Коновалов и Зурико Давиташвили. После перерыва один мяч отквитал арендованный у "Спартака" нападающий Георгий Мелкадзе.

Благодаря победе "Рубин" поднялся на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Тамбов" остался на последней строчке.

"Рубин" – "Тамбов" - 2:1

Голы: Коновалов, 27 - 1:0, Давиташвили, 32 - 2:0, Мелкадзе, 54 - 2:1.

"Рубин": Дюпин, Уремович, Денисов, Плиев, Данченко, Коновалов, Могилевец, Ташаев, Подберезкин (Башкиров, 61), Давиташвили (Кварацхелия, 73), Кьяртанссон (Марков, 90).

"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Килин, Костюков (Мамтов, 77), Чернышов (Аппаев, 46), Чуперка, Карасев (Кулик, 58), Мелкадзе, Обухов.

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