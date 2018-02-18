"Рубин" победил в товарищеском матче, "Краснодар" сыграл вничью

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"Рубин" победил в товарищеском матче, "Краснодар" сыграл вничью

Завершились два товарищеских матча с участием российских и норвежских клубов. "Рубин" победил "Волеренгу" благодаря голу новичка команды Ивелина Попова. "Краснодар" разошелся миром с "Мольде".

"Рубин" (Казань, Россия) - "Волеренга" (Норвегия) - 3:0 (2:0)

Голы: Попов, 5 - 1:0, Азмун, 23 - 2:0, Жемалетдинов, 60 - 3:0

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Камболов, Кузьмин, Ахметов, Могилевец, Нобоа, Попов, Азмун.

"Краснодар" (Россия) - "Мольде" (Норвегия) - 1:1 (1:0) 

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Петров, Рамирес, Шатов, Шишкин, Перейра, Классон, Смолов, Мамаев.

Не пропустите: Официально: Нобоа вернулся в "Рубин". | http://soccernews.ru

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