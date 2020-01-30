"Рубин" поборется за защитника "Урала"

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"Рубин" поборется за защитника "Урала"

До закрытия зимнего трансферного окна казанский "Рубин" планирует усилить левый фланг обороны.

По информации российских СМИ, приоритетом клуба из Татарстана является защитник "Урала" Михаил Меркулов.

В декабре также сообщалось об интересе к 26-летнему футболисту со стороны "Спартака" и "Ахмата".

За "Урал" Меркулов выступает с лета 2015 года, сыграл 98 матчей и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 1,8 миллиона евро.

Не пропустите: Агент Пабло Сантоса прокомментировал новость об интересе "Рубина" к игроку. | http://soccernews.ru
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