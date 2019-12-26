"Рубин" почти договорился о подписании защитника "Торпедо"

Защитник "Торпедо" Илья Самошников с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Рубине".

Как сообщают российские СМИ, переговоры между клубами о трансфере 22-летнего футболиста находятся в завершающей стадии.

Самошников выступает за "Торпедо" с лета 2019 года, сыграл 24 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 550 тысяч евро.

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