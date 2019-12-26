"Рубин" почти договорился о подписании защитника "Торпедо"

Теги торпедо москварубинилья самошниковтрансферы

"Рубин" почти договорился о подписании защитника "Торпедо"

Защитник "Торпедо" Илья Самошников с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Рубине".

Как сообщают российские СМИ, переговоры между клубами о трансфере 22-летнего футболиста находятся в завершающей стадии.

Самошников выступает за "Торпедо" с лета 2019 года, сыграл 24 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 550 тысяч евро.

Не пропустите: Лучший бомбардир в истории РПЛ вошёл в тренерский штаб Слуцкого в "Рубине". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" проиграл "Саутгемптону", "Арсенал" не смог победить в дебютном матче Артеты и другие результаты 19-го тура АПЛ

"Челси" проиграл "Саутгемптону", "Арсенал" не смог победить в дебютном матче Артеты и другие результаты 19-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов