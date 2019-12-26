"Рубин" почти договорился о подписании защитника "Торпедо"
Защитник "Торпедо" Илья Самошников с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Рубине".
Как сообщают российские СМИ, переговоры между клубами о трансфере 22-летнего футболиста находятся в завершающей стадии.
Самошников выступает за "Торпедо" с лета 2019 года, сыграл 24 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 550 тысяч евро.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15