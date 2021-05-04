"Рубин" подарил Слуцкому миллион рублей

Фото: твиттер "Рубина"/Автор неизвестен

Казанский "Рубин" подарил главному тренеру Леониду Слуцкому сертификат на один миллион рублей для развития его детской футбольной школы. Сегодня, 4-го мая заслуженному тренеру России исполнилось 50 лет.

"Перед тренировкой футболисты и персонал "Рубина" вручили имениннику сертификат на развитие детской футбольной школы имени Леонида Слуцкого", - говорится в публикации клуба в Twitter.

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