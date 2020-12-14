"Рубин" подписал двух игроков "Тамбова"
Казанский "Рубин" усилился двумя игроками "Тамбова" - защитником Алексей Грицаенко и полузащитником Михаилом Костюковым, сообщает Sport24.
По сведениям издания, переходы состоятся в зимнее трансферное окно. Вырученные средства пойдут на погашение долгов перед футболистами тамбовского клуба.
25-летний Грицаенко выступает за "Тамбов" с 2019 года. Всего он провел за клуб 31 матч и забил два гола.
29-летний Костюков перешел в "Тамбов" также в 2019 года, провел за клуб 44 матча, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
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