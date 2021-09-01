"Рубин" подписал экс-форварда "Краснодара"

Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен

Нападающий датского "Вайле" Герман Онугха перешел в "Рубин", сообщается на официальном сайте казанского клуба.

"Рубин" арендовал футболиста до лета 2022 года с правом последующего выкупа.

25-летний Онугха выступал за "Вайле" с февраля 2021 года, провел за клуб 19 матчей, забил пять мячей и отдал одну голевую передач. Также играл за "Зенит" (Пенза), "Волгарь", "Краснодар", "Тамбов" и "Крылья Советов".

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