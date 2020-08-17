"Рубин" подписал экс-голкипера "Локомотива"

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"Рубин" подписал экс-голкипера "Локомотива"

Казанский "Рубин" объявил о переходе бывшего вратаря "Локомотива" Никиты Медведева.

В минувшую пятницу 25-летний футболист стал свободным агентом в связи с расторжением контракта с "железнодорожниками", поэтому достался новому клубу бесплатно.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до завершения сезона 2021/22.

За "Рубин" Медведев будет выступать под классическим для голкипера 1-м номером.

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