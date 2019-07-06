"Рубин" подписал контракт с 18-летним полузащитником Хвичей Кварацхелией

Теги рубинхвича кварацхелиялокомотив москватрансферы

"Рубин" подписал контракт с 18-летним полузащитником Хвичей Кварацхелией

"Рубин" объявил о подписании контракта с экс-игроком "Локомотива" Хвичей Кварацхелией.

Контракт 18-летнего полузащитника с "железнодорожниками" рассчитан до 2024 года.

Ранее стало известно, что футболист покинул "Локомотив" после полугода работы в клубе. В составе московской команды он провел 10 матчей и отметился 1 голом. "Железнодорожники" не планировали расставаться с хавбеком и были очень удивлены его уходом.

Футболист уже тренируется с "Рубином".

А еще: "Рубин" готовит предложение по защитнику "Гетеборга" | http://soccernews.ru
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