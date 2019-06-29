"Рубин" подписал контракт с игроком молодежной сборной Грузии

Хавбек Зурико Давиташвили стал игроком "Рубина". Об этом казанский клуб сообщил на своем сайте.

Соглашение 18-летнего игрока с клубом рассчитано на три года. Его игровой номер - "11".

Ранее полузащитник защищал цвета таких клубом как тбилисские "Динамо" и "Локомотив". Кроме того, он является игроком сборной Грузии U21.

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