"Рубин" подписал контракт с игроком молодежной сборной Грузии

Теги рубин

"Рубин" подписал контракт с игроком молодежной сборной Грузии

Хавбек Зурико Давиташвили стал игроком "Рубина". Об этом казанский клуб  сообщил на своем сайте.

Соглашение 18-летнего игрока с клубом рассчитано на три года. Его игровой номер - "11".

Ранее полузащитник защищал цвета таких клубом как тбилисские "Динамо" и "Локомотив". Кроме того, он является игроком сборной Грузии U21.

Не пропустите: "Рубин" перехватил трансферную цель "Зенита"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Глушаков прокомментировал свой переход в "Ахмат"

Глушаков прокомментировал свой переход в "Ахмат"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов