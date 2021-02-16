"Рубин" подписал контракт с молодым талантом

Пресс-служба казанского "Рубина" на официальном сайте объявила о подписании контракта с вратарем Никитой Яновичем.

Соглашение между голкипером и казанским клубом рассчитано на 5 лет. Для молодого игрока данный контракт стал первым в профессиональной карьере.

17-летний Янович является воспитанником академии "Рубина" и школы московского "Чертаново". Во время зимних учебно-тренировочных сборов он провел один матч за основной состав "Рубина".

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