"Рубин" подписал контракт с молодым талантом
Пресс-служба казанского "Рубина" на официальном сайте объявила о подписании контракта с вратарем Никитой Яновичем.
Соглашение между голкипером и казанским клубом рассчитано на 5 лет. Для молодого игрока данный контракт стал первым в профессиональной карьере.
17-летний Янович является воспитанником академии "Рубина" и школы московского "Чертаново". Во время зимних учебно-тренировочных сборов он провел один матч за основной состав "Рубина".
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