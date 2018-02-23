"Рубин" подписал молодого хавбека

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"Рубин" подписал молодого хавбека
Полузащитник "Кубани" Игорь Коновалов перешел в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с казанским клубом долгосрочный контракт и получил в нем 15-й номер.

21-летний Коновалов в этом сезоне провел за "Кубань" 23 матча и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.

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