"Рубин" подписал молодого хавбека
Полузащитник "Кубани" Игорь Коновалов перешел в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с казанским клубом долгосрочный контракт и получил в нем 15-й номер.
21-летний Коновалов в этом сезоне провел за "Кубань" 23 матча и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.
Не пропустите: Сапета стал игроком "Ростова". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов: итоги 36 тура
-
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
-
Чуда не случилось: "Спартак" победил "Атлетик", но этого не хватило для выхода в 1/8 финала
-
За счет выездного гола "Динамо" выбивает АЕК и выходит в 1/8 финала Лиги Европы
-
"Зенит" уверенно обыгрывает "Селтик" и выходит в 1/8 финала Лиги Европы
Лента новостей
-
Штёгер: "Нам немного повезло в матче с "Аталантой"
-
Натхо пока не определился со своим будущим
-
"Челси" отказался от приобретения Алекса Сандро
-
Комбаров прокомментировал смерть полицейского в Бильбао
-
Три российских клуба вышли в 1/8 финала Лиги Европы в третий раз в истории
-
Таски получил травму бедра в игре с "Атлетиком"
-
"Анжи" подписал голкипера "Арарата"
-
Бэйл точно покинет "Реал" летом
-
Зобнин: "Бились, старались, но увы, не хватило совсем чуть-чуть"
-
Полиция Бильбао: "Сейчас мы не можем обвинять в смерти полицейского российских болельщиков"
-
Президент Ла Лиги: "Российские ультрас не должны были приезжать в Бильбао"
-
Венгер: "В первом тайме мы были слишком самоуверенными, не хватало концентрации"
-
В УЕФА решительно осудили беспорядки в Бильбао (видео)
-
Скончался полицейский, госпитализированный во время стычки фанатов "Атлетика" и "Спартака"
-
Турнир прогнозов: анонс 37 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 36 тура
-
Иммобиле - четвертый футболист из топ-5 лиг, забивших не менее 30 голов этом сезоне
-
Каррера: "Порадовало все. Кроме вылета "Спартака" из Лиги Европы"
-
Россия сократила отставание от Франции в рейтинге ассоциаций УЕФА
-
Отступные за Серхи Роберто вторые по величине в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12