"Рубин" подписал опытного испанского защитника

Защитник "Гранады" Чико Флорес перешел в "Рубин", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался российскому клубу бесплатно, так как его контракт с "Гранадой" истекал в конце июня. Он подписал с казанцами двухлетнее соглашение.

31-летний Флорес выступал за "Гранаду" с 2017 года и провел за клуб 29 матчей. Ранее играл за "Кадис", "Портуэнсе", "Барселону В", "Альмерию", "Дженоа", "Мальорку", "Суонси" и "Лехвию". Сыграл 3 матча за молодежную сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

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