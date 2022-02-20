"Рубин" подписал полузащитника "Зенита"

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"Рубин" подписал полузащитника "Зенита"

Фото: инстаграм "Рубина"\Автор неизвестен

"Рубин" официально объявил о трансфере полузащитника "Зенита" Даниила Кузнецова.

Контракт игрока с казанским клубом рассчитан на пять лет.

В нынешнем сезоне 18-летний футболист 4 раза появлялся на поле в рамках Российской Премьер-Лиги и один раз в Лиге чемпионов против туринского "Ювентуса".

28 февраля "Рубин" сыграет против "Зенита" в рамках 19-го тура РПЛ. Казанский клуб в данный момент располагается на 10-и месте в турнирной таблице, а "Зенит" лидирует.

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