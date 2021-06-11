"Рубин" подписал сына легенды "Локомотива"

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"Рубин" подписал сына легенды "Локомотива"

Фото сайт "Рубина"

"Рубин" на своём официальном сайте объявил о переходе левого защитника Константина Нижегородова.

18-летний футболист перешёл в казанский клуб на правах свободного агента. Детали соглашения с ним пока неизвестны.

Последней командой юного фулбека была немецкая "Ганза".

Константин Нижегородов является сыном бывшего игрока "Локомотива" Геннадия Нижегородова, который выступал за "железнодорожников" с 2000 по 2005 год.

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