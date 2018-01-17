"Рубин" подписался на Дзюбу в Instagram



Официальный аккаунт "Рубина" в Instagram подписался на страницу нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, сообщают российские СМИ.

Напомним, что петербургский клуб не взял форварда на сбор в ОАЭ и он поддерживает форму в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не рассчитывает на 29-летнего форварда, поэтому он будет искать себе новый клуб.

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