"Рубин" подпишет молодого вратаря на замену Рыжикову

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"Рубин" подпишет молодого вратаря на замену Рыжикову

Вратарь "Торпедо-БелАЗ" Иван Коновалов перейдет в "Рубин", сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Клубы уже обо всем договорились. Для завершения трансфера голкиперу осталось пройти медицинское обследование. В составе "Рубина" он может стать преемником Сергея Рыжикова, который покинул клуб.

23-летний Коновалов имеет российское гражданство и является воспитанником академии "Спартака". В прошлом сезоне он провел 7 матчей и пропустил 2 гола.

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