"Рубин" подпишет защитника "Локомотива"

Фото: инстаграм Игнатьева/Автор неизвестен

Как сообщает "Чемпионат", игрок московского "Локомотива" Владислав Игнатьев сменит клубную прописку.

По информации источника, защитник продолжит карьеру в "Рубине". Футболист перейдет в казанский клуб на правах свободного агента.

Напомним, что Игнатьев впервые перешел в "Локомотив" в 2010 году. После того, как в 2012 году он покинул клуб, выступал в "Краснодаре",и "Кубани". В 2016 году футболист вновь перешел в "Локомотив".

В прошедшем сезоне Игнатьев сыграл в РПЛ 16 матчей, в которых забил три гола.

Также не пропустите: Суд Москвы вынес приговор брату Кокорина. | http://soccernews.ru