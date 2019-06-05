"Рубин" подтвердил отставку Бердыева. Тренер выбрал новый клуб

"Рубин" на своём официальном сайте подтвердил уход Курбана Бердыева с поста главного тренера команды.

"5 июня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть "Рубин". От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за всё, Тренер!" - говорится в заявлении клуба.

По информации телеграм-канала "ЭкСпорт", Бердыев собирается вернуться в "Ростов", который он возглавлял с декабря 2014-го по август 2016-го года. Под его руководством команда становилась серебряным призёром РПЛ в сезоне 2015/16.

Однако для возвращения в донской клуб 66-летнему специалисту придётся пойти на понижение зарплаты. В "Рубине" он зарабатывал 3 миллиона евро в год.

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