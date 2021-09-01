"Рубин" погасил долг перед "Краснодаром"

Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен

Казанский "Рубин" вновь будет иметь возможность регистрировать новых игроков, сообщает официальный сайт РФС.

На новом заседании Палаты российского футбольного союза по разрешению споров было принято решение о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, который был наложен на "Рубин" 26 августа.

Основанием для запрета была задолженность «Рубина» перед «Краснодаром» по трансферу нападающего Ивана Игнатьева. В заявлении РФС сообщается, что казанцы исполнили обязательства перед бывшим клубом игрока.

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