"Рубин" показал, что осталось за кадром победного матча РПЛ с "Зенитом"

Пресс-служба казанского "Рубина" опубликовала ролик, посвященный победе команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (2:1).

В ролике показали прибытие команд на стадион, эмоции футболистов и тренеров, а также послематчевую пресс-конференцию.

Победу "Рубину" принесли голы Джордже Деспотовича и Дениса Макарова. В составе гостей отличился Сердар Азмун. В компенсированное время спасти "Зенит" от поражения мог Артем Дзюба, но форвард не реализовал 11-метровый.

"Зенит", набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 34 очками находится на восьмой позиции.

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