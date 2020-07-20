"Рубин" показал, как готовится к матчу 30-го тура РПЛ со "Спартаком"

"Рубин" показал в твиттере фото с тренировки казанского клуба, который готовится к матчу 30-го тура РПЛ со "Спартаком".

Матч запланирован на 22 июля. Встреча состоится в Казани на стадионе "Ак Барс Арена".

"Спартак" с 36 очками занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 35 очками расположился на 10 строчке.

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