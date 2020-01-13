"Рубин" показал, как Слуцкий в первый раз встретился с игроками
Пресс-служба "Рубина" опубликовала видео первой встречи нового главного тренера команды Леонида Слуцкого с футболистами казанского клуба.
Специалист рассказал игрокам, как он планирует выстраивать тренировочный процесс. Также наставник пообещал проводить интересные командные мероприятия. Кроме того, тренер заявил, что вводит систему штрафов.
48-летний Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года, подписал с клубом пятилетний контракт. После 19 туров казанский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка. Первый официальный матч под руководством Слуцкого "Рубин" проведет 1 марта на выезде с "Тамбовом".
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