"Рубин" показал, как Слуцкий в первый раз встретился с игроками

Пресс-служба "Рубина" опубликовала видео первой встречи нового главного тренера команды Леонида Слуцкого с футболистами казанского клуба.

Специалист рассказал игрокам, как он планирует выстраивать тренировочный процесс. Также наставник пообещал проводить интересные командные мероприятия. Кроме того, тренер заявил, что вводит систему штрафов.

48-летний Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года, подписал с клубом пятилетний контракт. После 19 туров казанский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка. Первый официальный матч под руководством Слуцкого "Рубин" проведет 1 марта на выезде с "Тамбовом".

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