"Рубин" показал первую тренировку новичков Медведева и Зотова

Казанский "Рубин" в твиттере опубликовал фотографии с первой тренировки новичков Георгия Зотова и Никиты Медведева.

Медведев стал игроком "Рубина" на правах свободного агента, подписав соглашение до 2022 года. Ранее голкипер расторг контракт с "Локомотивом" по обоюдному согласию сторон.

Голкипер Никита Медведев, подписавший контракт с «Рубином», провёл первую тренировку с командой pic.twitter.com/cUjS3n9Ygc — «Рубин» Казань (@fcrk) August 17, 2020

Первая тренировка Георгия Зотова pic.twitter.com/seV5KcBloO — «Рубин» Казань (@fcrk) August 17, 2020

Зотов в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Оренбург", сыграл 22 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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