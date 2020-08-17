"Рубин" показал первую тренировку новичков Медведева и Зотова

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"Рубин" показал первую тренировку новичков Медведева и Зотова

Казанский "Рубин" в твиттере опубликовал фотографии с первой тренировки новичков Георгия Зотова и Никиты Медведева.

Медведев стал игроком "Рубина" на правах свободного агента, подписав соглашение до 2022 года. Ранее голкипер расторг контракт с "Локомотивом" по обоюдному согласию сторон.

Зотов в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Оренбург", сыграл 22 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Рубин" подписал экс-голкипера "Локомотива". | http://soccernews.ru
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