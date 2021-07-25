"Рубин" показал раздевалку команды после победы над "Спартаком"

Фото: твиттер "Рубина"/Автор неизвестен

Пресс-служба казанского "Рубина" показала раздевалку команды после победы над "Спартаком" (1:0) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

Единственный гол на 49-й минуте забил защитник Илья Самошников.

"Первая победная раздевалка в новом сезоне!" - говорится в официальном твиттере клуба.

Во втором туре чемпионата России "Рубин" на выезде сыграет против тульского "Арсенала". Матч состоится 30 июля.

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