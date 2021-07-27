"Рубин" показал шуточный телефонный разговор Слуцкого и Карпина (видео)

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"Рубин" показал шуточный телефонный разговор Слуцкого и Карпина (видео)

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Пресс-служба казанского "Рубина" опубликовала шуточный телефонный разговор между главным тренером команды Леонидом Слуцким и новым наставником сборной России Валерием Карпиным.

Ранее Карпин на пресс-конференции заявил, что собирается обсудить со Слуцким на тему кандидатов в сборную России из "Рубина".

"ЭКСКЛЮЗИВ. Разговор главного тренера сборной России Валерия Карпина с Леонидом Слуцким", - говорится в официальном твиттере "Рубина".

Напомним, что 52-летний Карпин подписал контракт с РФС до конца 2021 года. 1 сентября сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии. Встреча пройдет в Москве.

Не пропустите: Карпин обратился с просьбой к клубам РПЛ. | http://soccernews.ru
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