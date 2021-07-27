"Рубин" показал шуточный телефонный разговор Слуцкого и Карпина (видео)
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Пресс-служба казанского "Рубина" опубликовала шуточный телефонный разговор между главным тренером команды Леонидом Слуцким и новым наставником сборной России Валерием Карпиным.
Ранее Карпин на пресс-конференции заявил, что собирается обсудить со Слуцким на тему кандидатов в сборную России из "Рубина".
"ЭКСКЛЮЗИВ. Разговор главного тренера сборной России Валерия Карпина с Леонидом Слуцким", - говорится в официальном твиттере "Рубина".
⚡️ ЭКСКЛЮЗИВ ⚡️— «Рубин» Казань (@fcrk) July 27, 2021
Разговор главного тренера @TeamRussia Валерия Карпина с Леонидом Слуцким pic.twitter.com/Uo8jd5GC6n
Напомним, что 52-летний Карпин подписал контракт с РФС до конца 2021 года. 1 сентября сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии. Встреча пройдет в Москве.
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