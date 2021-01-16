"Рубин" показал тренировку с юмористическими комментариями Слуцкого
Пресс-служба казанского "Рубина" наглядно показала, насколько весело проходят тренировки команды.
Видео одного из занятий с юмористическими комментариями наставника Леонида Слуцкого появилось в клубном ютуб-канале. Зацените!
"Самоха - дровосек, не ожидал от тебя такого", "Ты таксистом что ли устроился?", "Фил, здесь игра на честность, без цыганщины" - эти и многие другие фразы произнёс тренер "Рубина".
"Рубин" завершил первую часть сезона РПЛ на 9-м месте. К возобновлению чемпионата команда готовится в Турции.
Не пропустите: Слуцкий назвал сильные стороны новичка "Рубина" Сайто. | http://soccernews.ru
главное
-
Озил договорился с "Арсеналом" о расторжении контракта
-
В "красной" части Манчестера поверили в чемпионство? "Юнайтед" лидирует по дистанции впервые со времен Фергюсона!
-
Нойер признан лучшим голкипером десятилетия по версии IFFHS
-
Трансфер защитника "Манчестер Сити" в "Барселону" сорвался
-
"Дженоа" включилась в борьбу за нападающего ЦСКА Гайча
Лента новостей
-
"Вулверхэмптон" проиграл "Вест Бромвичу" в 19-м туре АПЛ
-
Агент Черышева прокомментировал будущее россиянина в "Валенсии"
-
"Рубин" показал тренировку с юмористическими комментариями Слуцкого
-
Игрок "Униона" назвал хавбека "Байера" Амири "сраным афганцем"
-
Семак заявил, что "Спартак" отказался играть с "Зенитом" на сборе. "Красно-белые" ответили
-
1
Роналдо указал на трансферную ошибку "Реала"
-
Аршавин назвал Руни "колхозником"
-
Моуринью просит вернуть Эриксена в "Тоттенхэм"
-
"Рома" включилась в борьбу за экс-капитана "Аталанты" Гомеса
-
Николич рассказал, как будет проходить сбор "Локомотива" в Испании
-
Фергюсон прокомментировал решение Руни завершить карьеру
-
Карпин похвалил игроков "Ростова"
-
Грант отреагировал на слухи о возвращении в "Челси"
-
Быстров раскритиковал Вендела за покупку золотых PlayStation и iPhone
-
Озил договорился с "Арсеналом" о расторжении контракта
-
"Урал" оформил четвёртый трансфер за сутки
-
У Матипа есть шансы сыграть с "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" показал самые интересные моменты первого дня зимних сборов
-
В "красной" части Манчестера поверили в чемпионство? "Юнайтед" лидирует по дистанции впервые со времен Фергюсона!
-
Мората рассказал, что ему нравится играть с Роналду