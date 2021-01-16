"Рубин" показал тренировку с юмористическими комментариями Слуцкого

Пресс-служба казанского "Рубина" наглядно показала, насколько весело проходят тренировки команды.

Видео одного из занятий с юмористическими комментариями наставника Леонида Слуцкого появилось в клубном ютуб-канале. Зацените!

"Самоха - дровосек, не ожидал от тебя такого", "Ты таксистом что ли устроился?", "Фил, здесь игра на честность, без цыганщины" - эти и многие другие фразы произнёс тренер "Рубина".

"Рубин" завершил первую часть сезона РПЛ на 9-м месте. К возобновлению чемпионата команда готовится в Турции.

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