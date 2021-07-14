"Рубин" показал три комплекта формы на следующий сезон (видео)

Пресс-служба казанского "Рубина" в клубном инстаграме опубликовала ролик с презентацией формы команды на следующий сезон.

"Новая долгожданная форма на сезон-2021/2022", - говорится в сообщении.

Были показаны домашний, выездной и запасной комплекты экипировки. Форма изготовлена в красном, золотом и черном, а также в зеленом цветах.

В прошлом сезоне "Рубин" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевал путевку в квалификационный раунд Лиги конференций.

Новый сезон "Рубин" начнет 24 июля домашним матчем с московским "Спартаком".

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