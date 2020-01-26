"Рубин" покинули два игрока команды

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"Рубин" покинули два игрока команды

"Рубин" покинул 22-летний полузащитник Ника Кипиани. Об этом футболист рассказал в своем инстаграме.

"Всем большое спасибо. Успехов, "Рубин", - написал игрок.

Футболист выступал в казанском клубе с лета 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 3 матча.

Также клуб покинул нападающий Бека Микелтадзе. В активе 22-летнего форварда 11 матчей и 1 гол.

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