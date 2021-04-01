"Рубин" получит бонусы за чемпионство "Зенита"

Фото: Твиттер @zenit_spb

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о бонусах, которые положены клубу за выступления нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.

"Если "Зенит" станет чемпионом, мы получим миллион евро, а потом 20 процентов с последующей продажи.

Говорят, что у Азмуна есть перспективы перебраться в Европу, но я сейчас даже не могу сказать, хочет он туда или нет. Раньше хотел точно, на данный момент – не уверен.

Может, он хочет дождаться окончания контракта и потом куда-то пойти. В таком случае мы ничего не получим. 12 млн заработали и хватит", – приводит слова функционера "Бизнес Online".

Напомним, Азмун перешел в "Зенит" из "Рубина" в феврале 2019 года.