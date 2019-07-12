"Рубин" пополнится шведским защитником

Защитник "Гетеборга" Карл Старфельт перейдет в "Рубин", сообщает официальный сайт шведского клуба.

Сумма трансфера составит один миллиона евро. Футболисту осталось пройти медицинское обследование, после которого он подпишет с российским клубом четырехлетний контракт.

24-летний Старфельт выступал за "Гетеборг" с 2018 года, провел за клуб 47 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сыграл два матча за юношескую сборную Швеции.

Не пропустите: "Рубин" представил игровую форму на сезон-2019/20. | http://soccernews.ru