"Рубин" пополнится шведским защитником

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"Рубин" пополнится шведским защитником

Защитник "Гетеборга" Карл Старфельт перейдет в "Рубин", сообщает официальный сайт шведского клуба.

Сумма трансфера составит один миллиона евро. Футболисту осталось пройти медицинское обследование, после которого он подпишет с российским клубом четырехлетний контракт.

24-летний Старфельт выступал за "Гетеборг" с 2018 года, провел за клуб 47 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сыграл два матча за юношескую сборную Швеции.

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