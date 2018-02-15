"Рубин" потерпел поражение от норвежского клуба в товарищеском матче

Теги рубинсарпсборг 08

"Рубин" потерпел поражение от норвежского клуба в товарищеском матче
Казанский "Рубин" в товарищеском сборе уступил норвежскому "Сарпсборгу"

"Рубин" Россия – "Сарпсборг" Норвегия – 0:1 (0:0)

Гол: Швартц, 80 - 0:1

"Рубин": Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Навас, Камболов, Кузьмин, Могилевец, Жемалетдинов, Ахметов, Попов, Азмун.

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