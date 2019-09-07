"Рубин" потерпел поражение в товарищеском матче с командой Александра Глеба

Теги рубинислоч

"Рубин" потерпел поражение в товарищеском матче с командой Александра Глеба

Завершился товарищеский матч между "Рубином" и "Ислочью".

Казанцы проиграли сопернику из Беларуси со счётом 0:1.

Стоит отметить, что за "Ислоч" выступает известный полузащитник Александр Глеб.

"Рубин" по итогам восьми туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 10 набранных очков.

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