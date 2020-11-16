"Рубин" потерял четвёртого основного игрока за время паузы на матчи сборных

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"Рубин" потерял четвёртого основного игрока за время паузы на матчи сборных

Центральный защитник "Рубина" Карл Старфельт заразился коронавирусом в расположении сборной Швеции.

25-летний футболист находится на карантине в гостинице. Его самочувствие - хорошее.

Для "Рубина" это четвёртая потеря основного игрока в течение международного перерыва. Ранее из-за COVID-19 выбыли из строя Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом, а из-за травмы - Филип Уремович.

Старфельт в текущем сезоне провёл за казанскую команду 16 матчей и забил 2 гола.

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