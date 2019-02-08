"Рубин" потерял очередного футболиста
"Рубин" расстался с вратарем Сосланом Джанаевым, сообщает официальный сайт клуба.
Стороны договорились о досрочном разрыве контракта, который действовал до лета 2020 года. Голкипер получил статус свободного агента и теперь сможет перейти в другой клуб бесплатно.
31-летний Джанаев выступал за "Рубин" с лета 2017 года. Всего он провел за казанский клуб 23 матча и пропустил 17 голов. Ранее играл за ЦСКА, КАМАЗ, "Спартак", "Терек", "Аланию" и "Ростов". За сборную России сыграл один матч и пропустил четыре мяча. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 2,8 миллионов евро.
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