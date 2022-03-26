"Рубин" потерял пятого легионера за март

Фото твиттер "Рубина"

Центральный защитник "Рубина" Силвие Бегич официально приостановил контракт с клубом.

28-летний хорват воспользовался разрешением ФИФА временно покинуть команду до 30 июня.

Казанцы потеряли уже пятого легионера с начала марта. Ранее ушли Хвича Кварацхелия, Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович и Филип Уремович.

Бегич связан с "Рубином" соглашением до лета 2023 года. Клуб приобрёл его у "Оренбурга" за 1,2 миллиона евро.

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