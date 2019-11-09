"Рубин" потроллил "Динамо" после поражения в матче РПЛ

Теги рубиндинамо москваалександр зуеввладимир рыков

"Рубин" потроллил "Динамо" после поражения в матче РПЛ

Пресс-служба "Рубина" иронично отреагировала на удаление хавбека Александра Зуева за фол против защитника "Динамо" Владимира Рыкова во время матча 16-го тура РПЛ.

"Не подскажете хорошие курсы актёрского мастерства? Или нам лучше у Владимира Рыкова спросить?" - говорится в публикации казанского клуба в твиттере.

"Рубин" проиграл "Динамо" со счётом 0:1. Единственный гол в матче забил Себастьян Шиманьски.

Зуева удалили на 45-й минуте за повторное предупреждение.

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