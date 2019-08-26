"Рубин" потроллил сборную России после оглашения состава на матчи отбора Евро-2020

Казанский "Рубин" намекнул сборной России, что вратарь команды Юрий Дюпин тоже мог бы получить приглашение на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Шотландии и Казахстана.

Казанцы опубликовали фотографию Дюпина в ответ на твит сборной России со списком вызванных игроков. Напомним, что в сборную вызваны вратари Гильерме, Андрей Лунев и Сослан Джанаев.

В нынешнем сезоне 31-летний Дюпин провел за "Рубин" семь матчей во всех турнирах и пропустил пять мячей.

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