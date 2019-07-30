"Рубин" потроллил Сутормина, который перешел в "Зенит"

Казанский "Рубин" подшутил над полузащитником Алексеем Суторминым, который перешел в петербургский "Зенит".

Во время представления летних новичков на сцену была вынесена картонная фигура с изображением футболиста.

"Алексей, хоть ты и пробыл с нами 10 дней, но ты все равно с нами", - сказал ведущий.

Напомним, что "Рубин" приобрел 25-летнего Сутормина у "Оренбург" за два миллиона евро. Впрочем, всего через неделю хавбек перешел в "Зенит". Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

Не пропустите: Мостовой высказался об уходе Фернандо из "Спартака". | http://soccernews.ru