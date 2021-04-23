"Рубин" пожаловался на 18 судейских решений в матче с "Уралом"
Фото твиттер Sportbox
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, какое количество ошибок клуб обнаружил в работе арбитра Артёма Любимова, который обслуживал матч 26-го тура РПЛ против "Урала".
Напомним, что команда из Татарстана на выезде победила со счётом 1:0.
"В России очень не любят жалобщиков, которые ходят и ноют. Я не ною. Я аргументированно отстаиваю свою позицию. При том, что мы выиграли! После матча мы отослали жалобу в ЭСК, где указали 18 эпизодов, в которых арбитр, на наш взгляд, принял неправильные решения", - сказал Слуцкий.
Также тренер "Рубина" обвинил Любимова в травме полузащитника своей команды Хвичи Кварацхелии.
"Я считаю, что травму, которую получил Кварацхелия, во многом спровоцировал арбитр, не давая фолы в очевиднейших ситуациях", - добавил Слуцкий.
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