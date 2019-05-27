"Рубин" предложил Бердыеву сократить зарплату в 10 раз
По данным Бизнес Online, руководство "Рубина" предлагало главному тренеру Курбану Бердыеву понизить зарплату из-за финансовых проблем.
Специалисту предложили сократить оклад в 10 раз: с 3-ех миллионов евро до 300-400 тысяч евро. Бердыев заявил, что готов пойти на понижение, однако пока не известно, действительно ли он согласится на это.
Стоит отметить, что тренер "Урала" Дмитрий Парфенов, Владимир Федотов в "Оренбурге", Валерий Карпин в "Ростове" и Игорь Черевченко в "Арсенале" зарабатывают 300-400 тысяч евро в год.
Зарплата всех игроков казанского клуба составляет 6 миллионов.
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|Спартак Москва
|30
|49
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|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20