"Рубин" предложил Бердыеву сократить зарплату в 10 раз

По данным Бизнес Online, руководство "Рубина" предлагало главному тренеру Курбану Бердыеву понизить зарплату из-за финансовых проблем.

Специалисту предложили сократить оклад в 10 раз: с 3-ех миллионов евро до 300-400 тысяч евро. Бердыев заявил, что готов пойти на понижение, однако пока не известно, действительно ли он согласится на это.

Стоит отметить, что тренер "Урала" Дмитрий Парфенов, Владимир Федотов в "Оренбурге", Валерий Карпин в "Ростове" и Игорь Черевченко в "Арсенале" зарабатывают 300-400 тысяч евро в год.

Зарплата всех игроков казанского клуба составляет 6 миллионов.

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