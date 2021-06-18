"Рубин" предложил работу жене Федуна
Фото твиттер "Матч ТВ"
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, получила шуточное предложение от казанского "Рубина".
"Уважаемая Зарема! Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать!" - написал "Рубин" в твиттере.
Уважаемая, Зарема!— «Рубин» Казань (@fcrk) June 18, 2021
Готовы взять вас вне конкурса не только на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать! pic.twitter.com/YR8QWRLlkl
"В Казань! К эчпочмакам! А совет директоров не нужен, толку от него мало. P.S. С Франко или без переходить? Кстати, я ни разу не была в Казани и эчпочмаки не ела татарские", - ответила Зарема в своём телеграм-канале.
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