"Рубин" представил игровую форму на сезон-2019/20

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"Рубин" представил игровую форму на сезон-2019/20

"Рубин" провел презентацию формы на на сезон-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.

Основном комплект выполнен в традиционном рубиновом цвете. Еще два комплекта - белый и черный. Также была представлена вратарская форма: желтого и черного цветов.

Производителем экипировки является компания Jako.

В минувшем сезоне казанский клуб финишировал на 11-м месте в Российской Премьер-Лиге.

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